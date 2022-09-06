В результате землетрясения пострадали около 250 человек, многие получили тяжелые ранения.

В Китае 5 сентября произошло сильное землетрясение. На данный момент известно о 65 погибших, спасательные работы продолжаются.

Это землетрясение стало сильнейшим в китайской провинции Сычуань с 2017 года, сообщает Reuters. Его магнитуда составила 6,8.

По сообщениям китайских государственных СМИ, около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия, десятки получили тяжелые ранения.

Как сообщается, мощное землетрясение произошло в провинции Сычуань после полудня в понедельник с эпицентром глубоко в гористой местности. Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже в соседних провинциях в сотнях километров.

Местные СМИ сообщают, что более 200 человек застряли в Хайлуогоу - популярном туристическом месте, известном своими ледниками. Спасатели до сих пор разбирают завалы, чтобы добраться к ним.

Как сообщается, в эпицентре землетрясения сильно повреждены электро- и водопроводная инфраструктура и телекоммуникации. Также сообщается, что 243 дома рухнули и 13010 получили повреждения. Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены семь гидроэлектростанций.

Отметим, что землетрясения в Сычуани обычны, особенно в горах.

Землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года - тогда в префектуре Аба зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

За последние десятилетия самое разрушительное землетрясение в Китае произошло в 2008 году. Его магнитуда составила 8,0. Оно унесло жизни почти 70000 человек.

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