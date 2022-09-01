Подземные толчки произошли на Тернопольщине.

Вчера, 31 августа, около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как сообщается, подземные толчки зафиксировали из Тернопольской области, возле населенного пункта Монастыриска.

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Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым, поскольку по расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Напомним, в июне Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение. Тогда жертвами стихии стали более 1000 человек, еще более 1500 получили ранения. Толчки ощущались более чем за 500 километров на территории Афганистана, Пакистана и Индии. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром, когда многие люди спали, силой 6,1 балла на глубине около 51 километра.

Как сообщал Погода УНИАН, в середине марта в Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 7,3. Без света остались около 700 тыс. домохозяйств. Тогда эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Специалисты объявили об угрозе цунами в регионе.

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