Вчера, 31 августа, около 12:42 в Тернопольской области зафиксировали землетрясение.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Как сообщается, подземные толчки зафиксировали из Тернопольской области, возле населенного пункта Монастыриска.
Магнитуда землетрясения составила 2,5 по шкале Рихтера. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым, поскольку по расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.
Напомним, в июне Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение. Тогда жертвами стихии стали более 1000 человек, еще более 1500 получили ранения. Толчки ощущались более чем за 500 километров на территории Афганистана, Пакистана и Индии. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром, когда многие люди спали, силой 6,1 балла на глубине около 51 километра.
Как сообщал Погода УНИАН, в середине марта в Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 7,3. Без света остались около 700 тыс. домохозяйств. Тогда эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Специалисты объявили об угрозе цунами в регионе.