Среди погибших много детей. Поиски пострадавших продолжаются.

В Индонезии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали уже более 160 человек.

По данным Reuters, землетрясение разрушило город на Западной Яве, в результате которого погибло до 162 человек, среди которых много детей. Еще сотни получили ранения.

Как сообщается, эпицентр неглубокого землетрясения силой 5,6 балла залегал в гористой местности самой густонаселенной провинции Индонезии. В результате стихии нанесен значительный ущерб близлежащему городу Чианджур, а одна из деревень оказалась погребена под землей в результате оползня.

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По словам официальных лиц, многие погибли, оказавшись в ловушке под обрушившимися зданиями.

Как сообщается, после землетрясения людям приходилось оказывать помощь в импровизированных палатках. Некоторым пострадавшим ставили капельницы прямо на тротуарах, в то время как медики зашивали пациентов при свете фонарей.

В одном из пострадавших районов произошел оползень, вызванный землетрясением.

"В этом жилом районе было восемь домов, все они погребены под землей. По крайней мере шестеро моих родственников до сих пор числятся пропавшими без вести, трое взрослых и трое детей", - рассказал агентству один из выживших очевидцев.

Как сообщается, спасательные работы осложняются перебоями в электроснабжении и афтершоками, которых уже произошло более сотни.

Землетрясения в Индонезии

Расположенная в зоне так называемого "Огненного кольца" - сейсмически активной зоне, где встречаются различные плиты земной коры - Индонезия имеет историю разрушительных землетрясений.

В 2004 году землетрясение силой 9,1 балла у острова Суматра вызвало цунами, которое обрушилось на 14 стран и унесло жизни 226000 человек.

В январе 2021 года в Индонези произошло землетрясение, жертвами которого стали более полусотни человек. А в 2018 году число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек.

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