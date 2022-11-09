Землетрясение было такой силы, что разбудило жителей соседней Индии.

В Непале произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали шесть человек.

Как сообщает Reuters, землетрясение силой 6,6 балла произошло сегодня, 9 ноября, рано утром. Среди погибших четверо детей и двое взрослых. Пять человек серьезно ранены, еще два человека пропали без вести.

К месту происшествия доставили ​​спасательную группу армии для оказания помощи пострадавшему населению.

Видео дня

Землетрясение было такой силы, что ощущалось в Индии. В частности, подземные толчки разбудили многих жителей столицы Индии Нью-Дели.

Как сообщается, Непал все еще восстанавливается после двух крупных землетрясений в 2015 году, в результате которых погибло почти 9000 человек, были разрушены целые города и многовековые храмы.

Смертельное землетрясение в Китае

Как сообщал Погода УНИАН, 5 сентября китайскую провинцию Сычуань всколыхнуло мощное землетрясение.

Жертвами стихии стали более 80 человек. Землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуани с августа 2017 года - тогда в префектуре Аба зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,0.

Вас также могут заинтересовать новости: