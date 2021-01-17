Число жертв землетрясения в Индонезии возросло: более полусотни человек (фото)

14:15, 17 января 2021
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Более 800 человек пострадали, в регионе продолжаются афтершоки.

В Индонезии произошло страшное землетрясение / REUTERS
В Индонезии произошло страшное землетрясение / REUTERS

Число жертв землетрясения в индонезийской провинции Западный Сулавеси возросло до 56 человек.

Мощное землетрясение в Индонезии за несколько секунд обвалило более 60 зданий, есть жертвы (видео)

Как сообщает информационное агентство Xinhua, травмы получили 826 человек.

В пострадавшем регионе восстановили электроснабжение и функционирование главной дороги. В регионе продолжаются афтершоки.

Как сообщалось, 15 января на острове Сулавеси - в шести километрах от города Мажен, в провинции Западный Сулавеси - произошло землетрясение магнитудой 6,2.

В результате повреждены более 300 домов и две гостиницы. Также разрушены местная больница и правительственное здание. Кроме того, землетрясение привело к трем оползням, прекращению электроснабжения и повреждению мостов. Около 15 тысяч человек покинули свои дома.

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Автор: Игорь Орел

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Теги: землетрясениеИндонезия
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