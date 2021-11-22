В течение дня воздух в столице максимально прогреется лишь до +3°.

Во вторник, 23 ноября, в Киеве заметно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура опустится до -1°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +3°.

В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег.

Также ожидается небольшой ветер со скоростью до 2,8 м/с. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 23 ноября

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 23 ноября ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -2°...+7°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Виннице будет 0°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...+3°.

В Одессе 23 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +8°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью -5°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -8°...0°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре завтра температура ночью будет -7°, днем +5°,небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+10°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.

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Автор: Екатерина Лиманская