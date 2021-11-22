Во многих областях ожидаются дожди или снег.

Во вторник, 23 ноября, в Украине резко изменится погода. Во многих областях на севере, в центре, на востоке и юге страны ожидаются дожди, местами - снег. Также по всей стране существенно похолодает. Местами температура днем не превысит 0°...+3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, небольшой снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°, снег.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 23 ноября ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью 0°, днем +3°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут -2°...+7°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Виннице будет 0°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...+3°.

В Одессе 23 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +8°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью -5°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +6°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -8°...0°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем +2°.

В Днепре завтра температура ночью будет -7°, днем +5°,небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -3°...+10°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°.

Народные приметы на 23 ноября

23 ноября - день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть.

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Автор: Екатерина Лиманская