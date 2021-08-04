Осадки ожидаются во второй половине дня.

В четверг, 5 августа, в Киеве установится комфортная температура на уровне +23...+26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +18 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями, а после обеда - дожди.

В течение дня будет дуть южный и юго-восточный ветер. Его скорость составит 2 - 4,3 м/с.

Атмосферное давление будет снижаться и к вечеру будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 5 августа

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +18°...+26°, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+27°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+30°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.

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Автор: Екатерина Лиманская