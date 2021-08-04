5 августа во многих областях Украины будет комфортная температура / фото ua.depositphotos.com
Завтра по всей стране немного повысится температура. Особенно это ощутят жители западных областей, где до этого было существенное похолодание. Теплее всего будет на востоке и юге, до +33°. В некоторых областях на западе и на севере страны, а также в Крыму ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +24°.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +18°...+26°, ливень.
- В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.
- В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.
- В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, почти безоблачно.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+27°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+30°, небольшой дождь.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.
Погода в Украине 5 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 5 августа
5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.
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