Осадки ожидаются на западе и севере страны, а также в Крыму.

Завтра по всей стране немного повысится температура. Особенно это ощутят жители западных областей, где до этого было существенное похолодание. Теплее всего будет на востоке и юге, до +33°. В некоторых областях на западе и на севере страны, а также в Крыму ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +18°...+26°, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+27°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+30°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.

Народные приметы на 5 августа

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. На Тимофея-бессонника начинали собирать калину и малину.

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Автор: Екатерина Лиманская