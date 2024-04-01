По всей стране сегодня небо будет тусклым.

Пыль из Сахары добралась до Украины. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары", - пояснили синоптики.

Они опубликовали спутниковый снимок, на котором хорошо видно облако пыли, распространяющееся по Европе.

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Как сообщается, жители западных областей могли наблюдать опыление еще вчера, а сегодня это облако распространится на большинство областей Украины.

"Небо будет тусклым, закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", - предупреждают синоптики.

Пыльиз Сахары добралась и до Европы - подробности

Как сообщал Погода УНИАН ранее, пыль из Сахары достигла Европы. Накануне она окутала Германию, Францию и Швейцарию. Атмосфера над некоторыми регионами Европы приобрела желтовато-оранжевый оттенок из-за мелких частиц песка, которые ветром были принесены из пустыни. Ожидается, что качество воздуха ухудшится в течение ближайших нескольких дней.

31 марта пылью накрыло Прикарпатье, а уже сегодня такая ситуация ожидается по всей Украине. Небо, по данным синоптиков, будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

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