Сегодня пыль уже добралась до Прикарпатья, а завтра ее почувствуют во всей Украине.

В Украину прибывает пыль из Сахары. Ожидается значительное ухудшение качества воздуха в ближайшие дни.

Как сообщает метеостанция "Борисполь", сегодня пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине.

Небо будет очень тусклым. При этом все еще ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

Видео дня

Как пишет DW, пыль из Сахары добралась и до Европы. Сегодня она накрыла Германию, Францию и Швейцарию. Небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни. Качество воздуха также значительно снизится в ближайшие несколько дней.

Погода в Украине 1 апреля

Как писал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 1 апреля, порадует теплом и солнцем. Температура воздуха будет достигать 24 тепла.

"Малооблачно, без осадков. Температура ночью 5-10°, в западных областях 9-14° тепла; днем 19-24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 14-19°", - сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

При этом ожидается ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, а в Карпатах днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: