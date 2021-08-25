Специалисты прогнозируют в сентябре температуру близкую к климатической норме, но будет все же немного жарче, чем обычно.

Сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности там прогнозируют, что средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили в Укргидрометцентре.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре.

По его данным, осень этого года будет прохладной и мокрой: в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Как сообщал УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская