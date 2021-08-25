Осень в этом году будет дождливой и холодной.
Об этом ТСН.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, 2021 - это год под управлением Сатурна, который и задает погоду.
По словам синоптика, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. По его прогнозу, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
Погода в сентябре
- 1-2 числа будет сухо и жарко,
- 3-5 — дожди,
- 7-10 — ясно, тепло,
- 11-12 — дожди,
- 13-17 — ясно, тепло, но ветрено,
- 18 — дождь,
- 19-23 — сухо,
- 24-25 — дожди,
- 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
Погода в октябре
- 1-4 — холодно, пасмурно,
- 5-6 и 8-10 — дожди,
- 11-19 — пасмурно, холодно,
- 14 - заморозки,
- 20, 22-23 и 26 октября — дожди,
- 27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.
Погода в ноябре
- 1-4 — пасмурно, дожди,
- 4-15 — холодно, ночные заморозки,
- 8-10 — дожди и мокрый снег,
- 14 — снег,
- 16 и до конца месяца — мороз,
- 20, 24, 25 — снег.
Прогноз погоды на зиму в Украине
Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.
Читайте такжеСиноптик рассказал, когда в Украине начнутся первые заморозки
Как сообщал Погода УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань
По его прогнозу, зима будет холодной.
"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.
По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.
"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.