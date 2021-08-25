По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в начале сентября еще будут теплы дни, однако потом погода испортится.

Осень в этом году будет дождливой и холодной.

Об этом ТСН.ua рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, 2021 - это год под управлением Сатурна, который и задает погоду.

По словам синоптика, в сентябре еще будут теплые дни и даже жара, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре. По его прогнозу, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в сентябре

1-2 числа будет сухо и жарко,

3-5 — дожди,

7-10 — ясно, тепло,

11-12 — дожди,

13-17 — ясно, тепло, но ветрено,

18 — дождь,

19-23 — сухо,

24-25 — дожди,

26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.

Погода в октябре

1-4 — холодно, пасмурно,

5-6 и 8-10 — дожди,

11-19 — пасмурно, холодно,

14 - заморозки,

20, 22-23 и 26 октября — дожди,

27 и до конца месяца будет сухо, но холодно.

Погода в ноябре

1-4 — пасмурно, дожди,

4-15 — холодно, ночные заморозки,

8-10 — дожди и мокрый снег,

14 — снег,

16 и до конца месяца — мороз,

20, 24, 25 — снег.

Украинцев в этом году ожидает длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

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Как сообщал Погода УНИАН, об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань

По его прогнозу, зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели", - рассказал синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская