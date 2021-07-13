Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует продолжительное "бабье лето" и морозную зиму с обилием снега.

Украинцев в этом году ожидает продолжительное "бабье лето", а зима будет морозной и с обилием снега.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает Сегодня.

"В сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами",- рассказал синоптик.

По его данным, холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

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Погода на зиму

Что касается зимы, то по прогнозу Леонида Горбаня, она будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - рассказал он.

По словам синоптика, январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет.

"Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", - рассказал синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская