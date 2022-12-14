Повышение температура будет сопровождаться дождями и мокрым снегом.

В Украине после резкого похолодания ожидается такое же резкое потепление.

По словам народного синоптика Станислвав Щедрина, повышение температура ожидается уже завтра, 15 декабря, во всех областях Украины. По его данным, потепление будет сопровождаться осадками в виде дождей и мокрого снега.

"Уже с 15 декабря вновь во всех областях ожидаются резкое потепление и дожди вперемешку с мокрым снегом", - спрогнозировал он.

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Сегодня же, по его данным, в Украине ненадолго прекратятся осадки, а температура упадет до -7...-3 градусов.

Изменение погоды в Украине: что говорят синоптики

Об прекращение осадков в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 14 декабря в большинстве областей Украины - "кратковременная пауза в осадках". Однако она предупредила, что на дорогах будет гололедица.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы. По данным синоптиков, 14-15 декабря будет без существенных осадков, только в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами метель, а в южной части днем - дождь.

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