Снижение температуры ожидается уже в ближайшие дни.

В Украине уже на этой неделе ожидаются сильные морозы. По данным Укргидрометцентра, местами ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы.

14-15 декабря будет без существенных осадков, лишь в большинстве западных и северных областей 15 декабря снег, местами метель, а в южной части днем дождь.

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"Температура ночью 4-10° мороза, в западных областях местами до 15° мороза; днем в среду 0°...-6°, в четверг от -3° до -3°, в южной части - до +7°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Также синоптики предупредили, что на дорогах Украины ожидается гололедица.

На сегодня, 13 декабря, в Украине объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, на дорогах, кроме юго-восточной части, ожидается гололедица. В центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Сумской областях ожидается значительный снег и мокрый снег, а также налипание. А на востоке Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

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