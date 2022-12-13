По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 декабря в большинстве областей Украины будет без существенных осадков, но дороги будут скользкими.

В среду, 14 декабря, в Украине ожидается погода без существенных осадков.

"В большинстве областей Украины - кратковременная пауза в осадках", - спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее словам, на дорогах будет гололедица.

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"Скользкие дороги и тротуары - не надо добавлять работы травмопунктам, берегитесь, ходите медленнее!"- посоветовала она.

По ее данным, температура воздуха 14 декабря выровняется в пределах страны: ночью ожидается -5...-10 градусов, днем -2...-6 градусов, в южной части - около "нуля".

В Киеве, по ее прогнозу, будет без осадков. Ночью ожидается -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, сегодня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. Он прогнозирует, что в центральных, Сумской, Черниговской и Харьковской областях ударит непогода.

По данным Щедрина, в указанных ожидаются сильные снегопады и даже метели. А в южных и юго-восточных областях ожидаются сильные ливни.

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