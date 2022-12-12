Сегодня и завтра в Украине ожидается снижение температуры.

Сегодня и завтра в Украине ожидается резкое похолодание, а потом снова вернется аномальное тепло. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"12 декабря в Украине ожидается резкое существенное похолодание до -3...+1, 13 числа северные, центральные и Харьковскую области накроют сильные снегопады и метели, а уже с 14 декабря по всей стране вновь ожидается резкое аномальное потепление, осадков станет меньше", - прогнозирует Щедрин.

По его словам, метели, которые сейчас накрыли Львовскую, Волынскую и Ривненскую области, в ближайшие дни пойдут дальше в центр и восток Украины, но "не надолго, потом опять - тепло и болото".

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Как сообщал Погода УНИАН, сегодня часть Украины накроет похолодание. Холодная погода ожидается на западе страны. При этом на юге и в большинстве центральных областей по-прежнему будет весеннее тепло.

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