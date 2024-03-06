Наталья Диденко прогнозирует сухую, но холодную погоду.

В четверг, 7 марта, погоду в Украине будет определять антициклон. Благодаря этому будет сухо, но холодно. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

"Синоптическая ситуация в Украине 7-го марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей", - говорит она.

По словам Натальи Диденко, температура воздуха в четверг ожидается низкой.

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"Ближайшей ночью от 2 тепла до 5 мороза, в течение дня от 1 мороза до 5 тепла, в южной части +4...+9, на Закарпатье - до +11 градусов", - сообщила эксперт.

В Киеве в четверг осадков также не предвидится. Ночью ожидается мороз до -2...-4, а днем будет около нуля.

"Холодная погода продлится долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16-го марта", - сообщила Наталья Диденко.

С сегодняшнего дня в Украину пришло похолодание. По данным синоптика Игоря Кибальчича, местами ночью температура будет падать до -10 градусов. В частности, уже ночью 7 марта в северо-восточных областях похолодает до -5...-10 °С, а днем будет около 0 °С.

На выходных температура немного повысится, но все равно будет холодно. Только днем в западных областях воздух будет прогреваться до более комфортных +10...+13 °С.

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