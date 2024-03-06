До конца недели в Украине будет холодно.

С сегодняшнего дня и до конца недели в Украине ожидается холодная погода с ночными морозами и небольшими плюсами днем. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, пишет "Метеопрог".

Погода 7 марта

В четверг, по его данным, в Украине существенных осадков не предвидится, лишь ночью в Крыму и на крайнем востоке возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В северо-восточных областях ночью похолодает до -5...-10 °С, а днем будет около 0 °С.

Погода 8 марта

Накануне выходных осадков в Украине уже не будет. Ветер ослабнет до 3 м/с. Ночью ожидается -1...-6 °С, днем +3...+8 °С. В восточных и северных областях ночью мороз будет достигать -4...-9 °С, а днем похолодает до -2...+3 °С.

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Погода 9 марта

В субботу, 9 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут -1...-6 °С, на востоке местами температура будет падать до -10 °С. Днем +3...+8 °С, а в западной части местами воздух прогреется до +10...+12 °С.

Погода 10 марта

В воскресенье осадков в Украине не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части южный он будет немного сильнее, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С, в западных областях +10...+13 °С.

Как долго в Украине продлится похолодание - прогноз

Холодная погода в Украине продлится как минимум до конца текущей недели. Об этом говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, со следующей недели станет теплее, но будет больше облачности. Также из-за облачности в дневные часы воздух будет не слишком прогреваться, а вот ночные морозы будут ослабевать.

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