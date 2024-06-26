Осадки на этой неделе возможны только на крайнем западе и в Карпатах.

Текущая неделя в Украине будет сухой и теплой, потому что в ближайшее время погоду в нашей стране будет определять антициклон. Температура постепенно повысится. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Сухо, солнечно, стабильно, однообразно", - говорит синоптик. Лишь кое-где возможно промелькнет хвост атмосферного фронта и вызовет дождь или грозу. "Вот так и будет всю неделю", - говорит Наталья Диденко.

В дальнейшем, по данным синоптика, температура воздуха будет повышаться.

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"Осадки маловероятны, только на крайнем западе и в Карпатах возможны локальные дожди и грозы", - говорит эксперт по погоде.

Погода 26 июня - прогноз

Напомним, Наталья Диденко также сообщала, что 26 июня в Украине будет преимущественно сухо и солнечно.

Только в Карпатах, а также вечером в Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможны дожди и грозы местами, отметила она.

По прогнозам Наталки Диденко, в среду в Украине ожидается температура от +24 до +29 градусов, а на юге страны столбики термометров могут подняться до +30 градусов.

В Киеве сегодня также будет сухо и солнечно с температурой воздуха около +26 градусов.

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