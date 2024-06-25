Антициклон будет влиять на погоду в нашей стране в течение ближайших дней.

В ближайшие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон. Благодаря ему ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

26 июня, по ее данным, в Украине также будет преимущественно сухо и солнечно.

"Только в Карпатах и вечером на Сумщине, Полтавщине и Харьковщине - дождь, гроза местами", - сообщила она.

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В среду, по данным Наталки Диденко, в Украине ожидается +24...+29 градусов, а на юге температура повысится до +30 градусов.

В Киеве завтра также будет сухо и солнечно, а столбики термометров покажут +26 градусов.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

Синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок сообщила, что в большинстве регионов ожидается сухая и солнечная погода.

Тем не менее, 25 июня на левобережье местами возможны кратковременные дожди с грозами, а во время гроз может наблюдаться порывистый ветер. Что касается Карпатского региона, то 26-27 июня там также возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночные температуры в эти дни составят +12°...+17°, а на юге - от +18° до +21°. Дневная температура будет колебаться от +22° до +27°, а на юге и западе будет достигать +30°.

Относительно вопроса, останется ли 30-градусная жара в начале июля, Кривобок сообщила, что погода в основном останется стабильной. Хотя возможны кратковременные дожди, во время которых будет ощущаться прохлада. Однако в целом температура будет оставаться без изменений.

В Киеве также прогнозируется преимущественно сухая погода. Температура воздуха будет держаться до +24°, а в конце недели может подняться до +29°.

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