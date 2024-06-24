Сильных осадков на этой неделе не ожидается.

Последняя неделя июня в Украине подарит нам довольно комфортную погоду. Температура до +30° и выше будет только на юге и юго-востоке, на остальной территории сильной жары не ожидается. Дождей тоже до конца месяца практически не будет, местами лишь ожидаются небольшие осадки и грозы. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Последний июньский понедельник в Украине будет сухим и довольно солнечным. На западе, севере и в некоторых центральных областях температура будет от +20° до +25°. На остальной территории ожидается +26°...+30°, на юге местами до +32°.

Во вторник, 25 июня, в большинстве областей столбики термометров покажут +23°...+25°, только на юге будет +27°...+30°. Практически по всей старне ожидается небольшая облачность, а на востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях пройдут дожди, местами - с грозами.

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В среду, 26 июня, небольшие дожди вероятны лишь на крайнем востоке. На остальной же территории будет небольшая облачность и температура от +24° до +29°.

В середине недели, 27 июня, температура повысится до +26°...+29°, только местами на северо-востоке будет +23°...+26°, а на юге столбики термометров покажут +28°...+31°. В центральной части страны и в Запорожской области ожидаются небольшие дожди.

Перед выходными, 28 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Температура будет +27°...+29°, на юге - до +31° и только на северо-востоке столбики термометров покажут более комфортные +25°...+26°.

В субботу, 29 июня, на западе Украины местами будут грозы, на остальной территории - сухо. Температура в большинстве областей поднимется до +27°...+30°, на юге и в районе Кривого Рога воздух будет прогреваться до +32°...+34°.

Завершится июнь сухой и практически безоблачной погодой. В большинстве западных областей, на севере Украины, а также местами в центральной части будет +27°...+29°. На остальной территории температура повысится до +29°...+34°, местам - до +36°.

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