На сегодня, 29 сентября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, ожидается туман, который приведет к ухудшению видимости.
"29 сентября в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
В Украину идет потепление
По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.
По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода.
"На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.
Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.