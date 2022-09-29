Сегодня утром полстраны накроет туман.

На сегодня, 29 сентября, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, ожидается туман, который приведет к ухудшению видимости.

"29 сентября в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Видео дня

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Украину идет потепление

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода.

"На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

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