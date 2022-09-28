Погода в Украине / фото Rolf Dobberstein, Pixabay

В четверг, 29 сентября, погода в Украине немного изменится. В большинстве областей температура повысится на пару градусов. На западе страны ожидаются дожди, местами осадки будут сильными.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +17°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Луцке - сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.
  • В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, легкий дождь.
  • В Тернополе 29 сентября ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+17°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+19°.
  • В Одессе 29 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°.
  • В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+24°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°.
Погода в Украине 29 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 29 сентября

29 сентября - мученицы Евфимии. Ива рано утром покрывается инеем - зима будет морозной. 

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