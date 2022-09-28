В четверг, 29 сентября, погода в Украине немного изменится. В большинстве областей температура повысится на пару градусов. На западе страны ожидаются дожди, местами осадки будут сильными.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +17°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, сильный дождь.
- В Луцке - сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, легкий дождь.
- В Тернополе 29 сентября ночью будет +9°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+17°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +8°...+20°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +8°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +17°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+19°.
- В Одессе 29 сентября - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +22°.
- В Херсоне в четверг ночью +12°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +14°...+24°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°.
Народные приметы на 29 сентября
29 сентября - мученицы Евфимии. Ива рано утром покрывается инеем - зима будет морозной.
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