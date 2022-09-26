В ближайшее время в некоторых регионах Украины температура будет подниматься до летних показателей.

В Украине в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, в последние дни сентября и в начале октября синоптическая ситуация претерпит некоторые изменения над Центральной и Восточной Европой.

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"В сторону Украины начнет поступать теплый и влажный воздух с территории Балканского полуострова и Турции. Температура воздуха существенно повысится в большинстве областей нашей страны, местами даже до летних показателей", - пояснил синоптик.

По его данным, вместе с потеплением возобновятся и осадки, которые в отдельных районах будут интенсивными и в сопровождении гроз.

"Можно сказать, что вторая половина недели ознаменуется наступлением бабьего лета на большей части Украины, которое будет особенно ощутимым в центральных, южных и восточных областях", - порадовал синоптик.

В Украину идет потепление

Как сообщал Погода УНИАН, в Украину наконец постепенно приходит осеннее потепление, первыми его ощутят на юге нашей страны.

В частности, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, очень теплая погода, до +20...+25, а порой и до +27 градусов ожидается на этой неделе в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях.

Как долго в Украине продлится потепление

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября.

Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28 числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

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