Повышение температуры до летних показателей ожидается уже в четверг, 29 сентября.

В Украине в конце сентября и в начале октября ожидается аномально теплая погода. В то же время на большей территории нашей страны будут идти дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его прогнозу, уже завтра максимальные значения окажутся в районе +18...+23 градуса, а в южных и центральных областях температура будет подниматься до летних +24°...+28°.

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В пятницу, 30 сентября, в результате прохождения малоподвижного атмосферного фронта в большинстве областей ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха повысится ночью до +11°...+16°, днем +18°...+23°, в центральных, южных и восточных областях установятся летние показатели на уровне +23°...+28°.

"На выходных, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

Как долго в Украине продлится потепление

По словам народного синоптика Стаса Щедрина, потепление в Украине продлится до 6-7 октября. Потепление на юге начнется 25-27 сентября, а с 27-28 числа и по 6-7 октября теплый воздух накроет всю Украину.

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