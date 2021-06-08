В среду осадки ожидаются практически по всей стране. Исключение - несколько областей на западе страны.

В среду в Украине продолжатся ливни, местами - с грозами. Сухая и теплая погода ожидается во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Максимально воздух прогреется до +26°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.

Во Львове в среду будет малооблачно. Ночью +11°, днем +24°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне в среду - переменна облачность, ночью +12°, днем +25°, ливень.

В Тернополе 9 июня ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, ливень.

В Житомире в среду будет переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, гроза.

В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.

В Одессе 9 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью +14°, днем +26°, ливень.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, ливень.

В Симферополе в среду будет +12°...+20°, гроза.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +13°, днем +24°.

Народные приметы на 9 июня

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

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Автор: Екатерина Лиманская