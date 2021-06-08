Завтра в Украину продолжит заливать дождями / фото ua.depositphotos.com
В среду в Украине продолжатся ливни, местами - с грозами. Сухая и теплая погода ожидается во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Максимально воздух прогреется до +26°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
- Во Львове в среду будет малооблачно. Ночью +11°, днем +24°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°.
- В Ривне в среду - переменна облачность, ночью +12°, днем +25°, ливень.
- В Тернополе 9 июня ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +13°...+24°, ливень.
- В Житомире в среду будет переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, гроза.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+22°, ливень.
- В Одессе 9 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью +14°, днем +26°, ливень.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха +12°...+23°, переменная облачность, ливень.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, ливень.
- В Симферополе в среду будет +12°...+20°, гроза.
- В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +13°, днем +24°.
Погода в Украине 9 июня / фото УНИАН
Народные приметы на 9 июня
9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.
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