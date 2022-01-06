Синоптики предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и гололедице.

На сегодня, 6 января, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных дождях, мокром снеге и гололедице на дорогах.

"6 января днем в Закарпатской области значительные дожди с переходом в мокрый снег; в Карпатах значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода на Закарпатье

Как сообщал Погода УНИАН, на Закарпатье из-за ухудшения погодных условий подтоплены автодороги и домохозяйства. Подтопления произошли в Тячевском и Береговском районах, где из-за повышения уровня воды водоемы вышли из берегов.

Также два селевых потока сошли на дорогу регионального значения в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорога национального значения Н09 в Рахове.

По последним данным, в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 177 домохозяйств, 36 жилых домов и 3 помещения трансформаторных подстанций.

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