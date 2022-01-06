Сейчас открыт проезд по ранее затопленным автомобильным дорогам области.

На Закарпатье из-за непогоды остаются подтопленными 160 дворов, 34 жилых дома и три помещения трансформаторных подстанций.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 17:00 в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока подтопления сохраняются на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов.

Кроме того, отмечается, что сейчас открыт проезд по автомобильным дорогам области, которые ранее были затоплены.

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В то же время, в результате интенсивных дождей и повышения уровня воды река Боржава вышла из берегов, в результате чего подтоплено 55 гектаров сельскохозяйственных угодий с. Ольховка Хустского района.

"Работы по откачке воды с подтопленных территорий и домохозяйств продолжаются... Привлечено 7 единиц техники, 8 мотопомп и 35 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Информация о последствиях непогоды пока уточняется. На местах работают специальные комиссии, осуществляющие подворовые обходы граждан.

Отметим, на Западе, по информации ГСЧС, уровень воды в реках может выйти из берегов. Это грозит подтоплением автодорог. Объявили второй уровень опасности.

По прогнозам, к 7 января возле Чопа уровень воды может подняться до 2,5 метров. Дорога может быть затоплена, поэтому водителям транспорта стоит воздержаться от поездок.

До 9 января будут затоплены дороги на Львовщине и Волыни. Выйдет из берегов и Западный Буг.

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