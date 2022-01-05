С завтрашнего дня в Украину снова будет заходить холодный воздух, температура начнет снижаться.

С 6 января, в Украину снова будет заходить холодный воздух, из-за этого столбики термометров поползут вниз, а кое-где даже будет падать снег, хоть и мокрый.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от -1° до +4°, а на юге страны, в Донецкой области и в Днепре с районами будет до +5°...+12°.

"Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, вокруг Карпат, днем еще и местами в центральных областях", - сообщила она.

Также синоптик предупредила о порывистом ветре.

Погода в Киеве

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По данным Натальи Диденко, завтра в столице ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1°...+3°. Без серьезных осадков.

"А вот в ночь на Рождество в Киеве полетает снежок, похолодает до -2°...-4°, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля. Появится гололедица!"- предупредила она.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал возвращение в Украину сильных морозов.

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