На Закарпатье из-за ухудшение погодных условий подтоплены автодороги и домохозяйства.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, подтопления произошли в Тячевском и Береговском районах, где из-за повышения уровня воды водоемы вышли из берегов.
В селе Лазы Тячевского района произошло подтопление автодороги сообщением "Лазы – Тячев", а также подтоплено около 40 домохозяйств.
Кроме того, ночью группы реагирования патрульной полиции Виноградова обнаружили подтопление автодороги "Великие Комяти - Шаланки", где из берегов вышла река Боржава.
В полиции отмечают, что для контроля ситуации на автодорогах усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.
Правоохранители призывают временно воздержаться от поездок по вышеуказанным участкам дорог.
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По данным ГСЧС Украины в Закарпатской области, ночью сошли два селевых потока на дорогу регионального значения Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в Рахове.
"В обоих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, которая обслуживает эти отрезки автодорог", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас движение транспорта восстановлено.
Напомним, на сегодня в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Днем в горах ожидается значительный дождь и порывы ветра 25-28 м/с. Из-за этого объявлен и уровень опасности, желтый.