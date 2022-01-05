Для контроля ситуации на автодорогах усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.

На Закарпатье из-за ухудшение погодных условий подтоплены автодороги и домохозяйства.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, подтопления произошли в Тячевском и Береговском районах, где из-за повышения уровня воды водоемы вышли из берегов.

В селе Лазы Тячевского района произошло подтопление автодороги сообщением "Лазы – Тячев", а также подтоплено около 40 домохозяйств.

Кроме того, ночью группы реагирования патрульной полиции Виноградова обнаружили подтопление автодороги "Великие Комяти - Шаланки", где из берегов вышла река Боржава.

В полиции отмечают, что для контроля ситуации на автодорогах усилено патрулирование полицейских и ограничено движение автотранспорта.

Правоохранители призывают временно воздержаться от поездок по вышеуказанным участкам дорог.

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По данным ГСЧС Украины в Закарпатской области, ночью сошли два селевых потока на дорогу регионального значения Р21 в с. Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в Рахове.

"В обоих случаях над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней работала техника фирмы, которая обслуживает эти отрезки автодорог", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас движение транспорта восстановлено.

Напомним, на сегодня в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Днем в горах ожидается значительный дождь и порывы ветра 25-28 м/с. Из-за этого объявлен и уровень опасности, желтый.

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