Мощное ненастье ожидается 26 ноября в большинстве областей Украины.

В ближайшие два дня в Украине ожидается мощное ненастье с метелями, снегопадами, сильным ветром и гололедом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

26-27 ноября ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности.

По данным синоптиков, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях будут сильные снегопады. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях - сильные мокрый снег и дождь, местами гололед. Прирост снежного покрова в указанных областях составит 20-30 см, а местами 40-50 см.

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Также, по данным синоптиков, ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах - гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут значительные дожди.

В северных, центральных, южных областях и Крыму прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с, местами - до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра будут немного слабее, 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с. Из-за этого высота волн 2-3 м, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн уже будет достигать 3-5 метров.

"Сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, прекращению работы портов на побережье морей; нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей (II уровень угрозы, оранжевый)", - говорят синоптики.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз

По данным синоптиков, непогода в Украине будет мощной, но не долговременной. Уже днем 27 ноября ожидается ослабление осадков и опасных явлений.

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