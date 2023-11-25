Ухудшение погоды в Украине будет мощным, но не долговременным.

На выходных в Украине будет царить разнообразная погода. В воскресенье ожидается выход циклона с южного направления, сложные погодные условия и колебания температуры. К счастью, непогода в Украине продержится недолго. Уже в понедельник погода улучшится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в южной части ожидаются умеренные и местами значительные дожди, местами порывы ветра 15-20 м/с. Днем в западных областях пройдет небольшой снег, а в восточных и Днепропетровской областях - умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории будет без осадков.

Температура в течение суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, днем в центральных и восточных областях 1-6° тепла; в южной части днем 4-9°, а в Крыму воздух прогреется до 13°.

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26-27 ноября в Украине ожидаются сложные погодные условия. В частности, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пройдут значительные дожди. В Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, гололед. В Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях - сильный снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, местами, кроме западных и восточных областей, 25 м/с, в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с. В западных областях местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

"Днем 27 ноября в Украине ослабление осадков и явлений", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

Температура в воскресенье ночью и днем 0-5° мороза, в восточных, юго-восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла.

В понедельник ночью будет 4-9° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части и восточных областях ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла.

Синоптик Наталка Диденко призвала украинцев не игнорировать прогноз погоды и подготовиться к непогоде, которая ожидается 26-27 ноября. "Вечером в воскресенье и в течение понедельника мы действительно почувствуем, что такое штормовой ветер. Поэтому подготовьтесь к ненастью, пожалуйста", - призвала она.

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