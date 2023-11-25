26-27 ноября на территории Украины будет бушевать мощный циклон.

В течение 26-27 ноября во многих областях Украины ожидается существенное ухудшение погоды из-за активного циклона. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Она успокоила, что такие циклоны обычно не задерживаются долго, но это не значит, что надо игнорировать прогноз погоды.

"26-27 ноября активный циклон с юго-запада Европы действительно выпрыгнет, как Филипп из конопли к нам, и принесет серьезное осложнение погоды: снег, мокрый снег, на юго-востоке, скорее, дожди, во многих областях местами сильные осадки, метели, гололедица, налипание мокрого снега и даже снежные заносы", - прогнозирует она.

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По данным Натальи Диденко, только западные области обойдут бурные погодные события, там будет значительно спокойнее.

"Вечером в воскресенье и в течение понедельника мы действительно почувствуем, что такое штормовой ветер. Поэтому подготовьтесь к непогоде, пожалуйста", - призвала она украинцев.

Ухудшение погоды в Киеве-прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, на Киев надвигаются два циклона. Первый циклон ударит по столице уже в воскресенье, 26 ноября, а следующий - 29 ноября.

Синоптики прогнозируют прирост снежного покрова до 20-30 см, а в южных и восточных районах Киевской области - до полуметра.

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