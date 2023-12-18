Синоптики предупреждают жителей Харькова и области об усложнении погоды.

Сегодня в Харькове и области ожидается непростая погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, в течение суток 18 декабря по городу и области ожидается туман. Видимость упадет до 200-500 метров. Также прогнозируется гололед, а на дорогах гололедица.

"Водители и пешеходы, будьте внимательными и осторожными. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

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Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

Сегодня, 18 декабря, в Харьковской области будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дожди. Туман, видимость 200-500 м; гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем от 1° мороза до 4º тепла.

В самом Харькове также будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Из-за тумана видимость составит всего 200-500 метров. Гололед. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура будет колебаться в пределах 0...+2º.

19 декабря на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха: ночью от 3° мороза до 2 ° тепла, днем 0-5º тепла.

20 декабря также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, но местами туман. Юго-западный ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

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