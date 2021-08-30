31 августа в Украине чуть похолодает, местами пройдут дожди и грозы / фото УНИАН
Завтра, 31 августа, в западных областях, а также в Полтавской, Харьковской и Луганской ожидаются дожди. На юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +30°, а вот на остальной территории Украины будет прохладнее, особенно на западе - там воздух прогреется до +19°...+21°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Тернополе 31 августа ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.
- В Виннице завтра будет +11°...+21°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+26°, ливень.
- В Одессе 31 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +29°.
- В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+24°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +15°, днем +27°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +14°...+26°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
Погода в Украине 31 августа / фото УНИАН
Народный прогноз на 31 августа
31 августа - день Фрола и Лавра. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами.
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