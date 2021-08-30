В столице прошла гроза, бушевал сильный ветер и был ливень.

Вчера Киев накрыл мощный ливень с грозой. Дождь продолжался практически всю ночь, а сегодня пользователи соцсетей делятся снимками и видео грозы.

"Жуткая красота, не в смысле очень красивая, а в смысле страшная до дрожи" - пишут пользователи Telegram-канала "Киев Оперативный".

Напомним, погода в Киеве вчера вечером, 29 августа, в ряде районов была неблагоприятная. В столице прошла гроза, бушевал сильный ветер и был ливень.

В результате ливня центр столицы оказался затопленным. После ливня по улицам можно было плавать.

В результате ливня также была подтоплена станция метро "Героев Днепра", вестибюль закрыли на вход и выход.

Погода в Киеве сегодня, 30 августа

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве после прохладного воскресенья существенно потеплеет. В течение дня воздух прогреется до +27°.

Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру возможен дождь с грозой.

В течение дня ветер несколько раз поменяет свое направление, а его скорость будет колебаться от 1,1 до 4 м/с.

Атмосферное давление сегодня в Киве будет очень пониженным, 742 миллиметра ртутного столба.

Автор: Екатерина Лиманская