Горный ледник в Патагонии обрушился из-за высоких температур.

Горный ледник в чилийской Патагонии рухнул из-за высоких температур.

Как сообщает Reuters, теплая погода и дожди привели к тому, что часть висячего ледника в национальном парке в чилийской Патагонии откололась. момент крушения сняли на видео туристы.

Видео обрушения ледника стало вирусным в сети. На нем видно, что ледник, находящийся на вершине горы высотой около 200 метров, загрохотал и откололся.

По словам климатолога Университета Сантьяго Рауля Кордеро, обвалы глыб льда - это нормальное явление, однако частота этих событий вызывает беспокойство.

По его данным, перед обрушением в этом районе Патагонии была волна тепла с очень аномальными температурами.

Ученые говорят, что резкие всплески потепления связаны с антропогенным изменением климата и выбросами парниковых газов.

Как сообщал УНИАН ранее, Гренландия будет контролировать наплыв туристов, чтобы уберечь ледники.

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