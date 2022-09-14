Горный ледник в чилийской Патагонии рухнул из-за высоких температур.
Как сообщает Reuters, теплая погода и дожди привели к тому, что часть висячего ледника в национальном парке в чилийской Патагонии откололась. момент крушения сняли на видео туристы.
Видео обрушения ледника стало вирусным в сети. На нем видно, что ледник, находящийся на вершине горы высотой около 200 метров, загрохотал и откололся.
По словам климатолога Университета Сантьяго Рауля Кордеро, обвалы глыб льда - это нормальное явление, однако частота этих событий вызывает беспокойство.
По его данным, перед обрушением в этом районе Патагонии была волна тепла с очень аномальными температурами.
Ученые говорят, что резкие всплески потепления связаны с антропогенным изменением климата и выбросами парниковых газов.
Как сообщал УНИАН ранее, Гренландия будет контролировать наплыв туристов, чтобы уберечь ледники.