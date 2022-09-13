Небольшие дожди 14 сентября останутся на востоке и северо-востоке Украины.

В среду, 14 сентября, погода в Украине немного стабилизируется. Дожди значительно ослабнут и практически покинут территорию страны. Небольшие осадки ожидаются еще на востоке и северо-востоке Украины, в Крыму и Львовской области. Температура повысится практически по всей стране на градус-два. Облачности тоже станет меньше.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +18°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, легкий дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°, днем +19°.

В Тернополе 14 сентября ночью будет +10°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +12°...+19°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +12°...+20°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха +10°...+15°, небольшой дождь.

В Одессе 14 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.

В Херсоне в среду ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +12°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +13°...+19°, легкий дождь.

В Краматорске будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.

Народные приметы на 14 сентября

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. Если гуси улетают - жди ранней зимы.

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