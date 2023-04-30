Он увеличился на 5 сантиметров по сравнении с предыдущими сутками.

В Киеве на 5 сантиметров вырос уровень воды в Днепре по сравнению с предыдущими сутками. Уровень опасности гидрологических явлений остается на отметке I (желтый).

Такой информацией поделился начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в официальном Telegram-канале со ссылкой на данные Укргидрометцентра. По его словам, уровень воды в Днепре возле моста "Метро" составляет 9296 см. по Балтийской системе высот. Зафиксировано незначительное увеличение — на 5 см, а температура воды составляет 13 градусов.

"Уровень опасности гидрологических явлений остается — І (желтый). На данный момент по г. Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. До критического уровня воды еще более 1 м. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 25 см — острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", — заявил Попко.

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Уровень воды в Киеве: последняя информация

В КГВА сообщали, что пик весеннего наводнения в столице Украины должен быть 22 апреля. Однако за несколько дней до этого началось снижение уровня воды.

При этом с 25 апреля он начал расти. Сначала он поднялся на 11 см., а затем еще на 15 см. по состоянию на 27 апреля.

Однако, если сравнивать показатели трехдневной давности со свежими, то уровень воды ниже на 13 см.

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