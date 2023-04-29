Военный стал символом мужества из-за фразы "Слава Украине", которую он выкрикнул перед тем, как оккупанты расстреляли его в плену.

В центре Киева на одном из административных зданий Верховной Рады появился мурал с изображением Героя Украины Александра Мациевского, который был расстрелян россиянами после слов: "Слава Украине!".

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады. Отмечается, что мурал посвящен памяти всех погибших во время войны. На стенописи изображен Герой Украины Александр Мациевский и надпись: "Слава Украине! Героям слава!"

В сообщении сказано, что автор мурала - французский художник Кристиан Гуэми, известный под псевдонимом С215.

Видео дня

"Во время официального визита во Французскую Республику в январе 2023 года делегация Верховной Рады Украины посетила фотовыставку работ Кристиана Гуэми, презентованную в здании Национальной Ассамблеи Французской Республики. Там и возникла общая идея по созданию мурала в Киеве",- сообщает пресс-служба ВР.

Это не первая работа Кристиана Гуэми в Украине. До этого он уже создал уличные работы во Львове, Житомире, Киеве и освобожденных Буче, Гостомеле и Ирпене Киевской области.

Украинцы чтят память погибшего Александра Мациевского

Как известно, ранее в Ровно создали мурал в честь Героя Украины Александра Мациевского.

Российские оккупанты расстреляли снайпера 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александра Мациевского после слов "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в сети 6 марта и вызвало шок у украинской нации из-за жестокости кадров.

Позже президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, который последние слова в своей жизни посвятил Украине.

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