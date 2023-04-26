Остаются подтопленными пойменные территории, в частности острова в парке "Муромец", "Гидропарк" и Труханов остров, но промышленные объекты и жилые массивы города - вне угрозы подтопления.

После недельного спада уровня воды в Днепре в Киеве два дня подряд фиксируется его рост. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, по состоянию на 09:30 26 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 930 см, что на 6 см больше показателя, который был зафиксирован накануне.

"После недельного спада уровня воды, два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений - первый (желтый)", - сообщил он.

При этом, отметил Попко, удерживается затопление поймы слоем около 35 см.

"Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города - вне угрозы подтопления", - добавил глава КГВА.

В то же время, по данным ГСЧС, за последние сутки наблюдается тенденция по снижению уровня воды в реках и уменьшению количества подтоплений территорий. Сейчас, по данным спасателей, остаются подтопленными 716 домохозяйств в семи областях и 121 дом в четырех областях.

Наводнение в Киеве-что известно

Как сообщал УНИАН, пик весеннего половодья для столицы ожидался 22 апреля. Накануне этого дня информировали о тенденции снижения уровня паводка на Днепре в пределах столицы. В частности, за сутки 21 апреля он снизился на 16 см, а перед тем - еще примерно на 30 см.

25 апреля КМВА сообщила, что в Киеве за сутки уровень воды в Днепре поднялся на 11 см, но до критической отметки остается более одного метра.

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