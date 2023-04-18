19 апреля в столице проведут специальные учения для отработки действий и проведения аварийно-спасательных и неотложных работ во время паводка.

В реке Днепр в районе Киева зафиксировано снижение уровня воды в течение последних суток. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"По состоянию на 18 апреля фактический уровень воды в г. Днепр - 650 см. Уровень за последние сутки уменьшился на 7 см. Критический уровень воды в Днепре для г. Киева - более 800 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице по состоянию на сегодняшнее утро аварийных подтоплений не зафиксировано.

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Согласно сообщению, как и вчера удерживается затопление пойменных территорий: парка "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое и частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений - второй ("оранжевый").

"Только пик паводков еще впереди. По прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, "Гидропарк", парк "Муромец", а также частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских садов, Русановских садов, Осокорков, Позняков, вишенок", - предупреждают в КМВА.

Как сообщается, соответствующие службы города Киева готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям и 19 апреля будут проведены специальные учения. На них будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка. Таким образом планируют проверить реальность разработанных планов, готовность органов управления и сил гражданской защиты города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В учениях будут участвовать представители муниципальной безопасности, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, Национальной полиции, патрульной полиции, ГСЧС, аварийно-спасательной службы, КП "Плесо", "Киевавтодора", Общества Красного креста Украины, центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Паводки в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Украине из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках начались подтопления.

17 апреля в ГСЧС заявили, что фиксируют тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. В Днепропетровской, Волынской, Ривненской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

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