На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

В Киеве уровень воды в Днепре поднимается третий день подряд, однако угрозы подтопления жилых массивов или промышленности города нет. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро уровень воды в Днепре в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см, что на 9 см больше вчерашнего показателя.

"Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). Третий день подряд уровень половодья растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!", - заявил он.

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Наводнение в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, пик весеннего половодья для Киева ожидался 22 апреля. Накануне этого дня информировали о тенденции снижения уровня паводка на Днепре в пределах столицы.

В то же время с 25 апреля уровень воды в Днепре начал расти - по информации КГГА, он поднялся на 11 см, а 26 апреля - еще на 6 см.

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