Ожидаются осадки, штормовой ветер и 20-градусные морозы.

В Украине ожидается сложная зимняя погода с осадками, сильными морозами и штормовым ветром. Непогода будет бушевать несколько дней подряд. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

"7-8-9 января в Украине - усложнение погодных условий!"- отмечает она.

По ее прогнозу, ожидается похолодание днем до -8...-12 градусов, ночью до -10...-17, на севере местами температура упадет до -18...-22 градусов. В центре, на западе, востоке и в южной части Украины ожидается снег, мокрый снег, на юге - с дождем, гололед, налипание мокрого снега, сильный штормовой ветер.

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"Отложите пока необязательные поездки на дальние расстояния... Метеопатам - приготовить таблетки от головной боли и скачков артериального давления", - посоветовала синоптик.

Синоптик прогнозирует мощную непогоду по всей Украине: к чему готовиться

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в конце первой декады января Украина окажется под влиянием арктического холода. По его данным, уже вечером 6 января температура в северных областях и на Полесье составит -8...-13 °С, а утром 7 января на Крайнем Севере Черниговской и Сумской областей столбики термометров упадут до -20...-24°С. Впоследствии похолодание распространится по Украине, а с 9 по 12 января охватит также и южные области.

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