В ряде областей сегодня будут дожди, снег и мокрый снег.

Суббота, 6 января, в Украине еще будет теплой, однако в ряде областей температура все же заметно снизится днем до +1°...+2°, а ночью ожидается до -10°...-11°. На западе и севере ожидаются осадки, а на остальной территории страны сохранится сухая погода с периодическими солнечными прояснениями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно пасмурно. В Волынской и Ривненской областях похолодает до 0°...+1°. Осадки тут будут в виде снега и мокрого снега. На остальной территории воздух прогреется до +6°...+8°, местами ожидаются осадки в виде дождей.

На севере Украины также будет пасмурно, ожидается сплошная облачность. Температура днем тут снизится до -2°...+2° и лишь в Житомирской области воздух еще прогреется до +4°. Повсеместно ожидаются осадки в виде дождей, мокрого снега и снега в зависимости от температуры.

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На востоке Украины температура также снизится до 0°...+2°, однако тут будет сухо.

В центральной части Украины тепло распределится неравномерно. В Полтавской области будет до +1°, в Черкасской и Днепропетровской - около +3°, а в Винницкой и Кировоградской областях, а также в районе Кривого Рога воздух прогреется до +5°...+6°. Тут будет сухо и облачно с прояснениями.

Жителей юга Украины также ждет сухая и облачная погода с прояснениями. В Запорожской области столбики термометров покажут +4°, а на остальной территории ожидается самая высока температура в Украине, +9°...+11°.

Приметы погоды 6 января

В этот день смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет - урожай на яблоки. Наледь на деревьях - родят орехи и фрукты.

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