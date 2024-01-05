Уже в ближайшие дни в Украину придет холод из Арктики.

В конце первой декады января Украина окажется под влиянием арктического холода, местами температура воздуха может снизиться до -20 ... -25 °С.Похолодание будет сопровождаться сильными осадками и ветром. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальич, пишет meteoprog.

Он пояснил, что сейчас на севере Европы, включая Скандинавский полуостров, постепенно накапливается холодный арктический воздух. Здесь уже температура снижалась до -35...-40 °С, а местами было -41...-43 °С. В то же время во многих странах Центральной и Юго-Восточной Европы наблюдаются аномально высокие значения температуры, которые достигают +10...+15 °С, а в Испании и Италии местами до +20...+22 °С.

"Таким образом, температурные контрасты между различными частями Европы превышают 60 °С ! Следствием такого температурного градиента на достаточно небольшой территории является интенсивная циклоническая деятельность и обострение атмосферных фронтов", - предупреждает специалист.

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По его данным, 7 и 8 января в южных, восточных и центральных регионах погодные условия ухудшатся на фоне развития циклонической деятельности над Черным морем и Крымом. "Здесь ожидаются значительные осадки в виде снега и дождя, местами налипание мокрого снега, 8 января метели и порывистый ветер северного и северо-восточного направления", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Уже вечером 6 января температура в северных областях и на Полесье составит -8...-13 °С, в центральных и южных областях еще будет +4 ... +9 °С.

Утром 7 января на крайнем севере Черниговской и Сумской областей столбики термометров опустятся до -20...-24°С, в это же время на территории Крыма еще задержится тепло до +10...+12 °С.

8 января холодный арктический воздух распространится на большую часть Украины, кроме Приазовья и Крыма. Температура в ночное время составит -7...-12 °С, в северных и западных областях -16...-22 °С, днем будет колебаться в пределах -6...-12 °С, в Крыму до +12...+14 °С.

В период с 9 по 12 января похолодание охватит также южные области. Среднесуточная температура в Украине опустится на 8-13 °С ниже нормы и будет колебаться в ночные часы в пределах -12...-17 °С, в западных и северных регионах местами -18...-25 °С. В Крыму, на юге Одесской области и в Приазовье ночью -8. ..-13 °С, днем -4...-9 °С.

"На данный момент точно сказать, насколько долго продержится период аномально холодной погоды, достаточно сложно, но в любом случае до середины месяца существенных изменений и резкого потепления не предвидится",- резюмировал Игорь Кибальчич.

В Украину идет арктический холод - что известно

По данным известного синоптика Натальи Диденко, самые сильные морозы ожидаются в Сумской и Черниговской областях.

По ее данным, холод задержится ненадолго, уже с 11 января температура воздуха в Украине снова начнет повышаться.

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