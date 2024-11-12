По его словам, в отличие от южного полушария, зима в северном становится заметно теплее.

В ближайшие десятилетия в Украине прогнозируются изменения климата в сторону потепления, о чем свидетельствуют различные события - частые встречи с розовыми фламинго в Одесской области и распространение шакалов по территории почти всей страны. Об этом Украинскому радио рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

По его словам, в отличие от южного полушария, зима в северном становится заметно теплее. Это в основном связано с тем, что Земля движется вокруг Солнца не по кругу, как часто представляют, а по эллипсу. Когда в Украине зима, Земля находится несколько ближе к Солнцу и получает больше тепла.

Как пояснил ученый, с точки зрения космических явлений, природа остается сложной и непредсказуемой: это и падение метеоритов, и извержения вулканов, и другие случайные события. По его словам, полного понимания всех событий еще нет, но наука активно исследует природу, пробуя предсказать изменения погоды на месяцы и годы вперед. Поскольку концентрация парниковых газов растет, большинство ученых соглашается, что в течение следующих десятилетий температура будет повышаться.

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Вишневскому предложили сделать определенное сравнение: построить график, опираясь на архивные данные за 160 лет, для прогноза на следующие три года. Гидробиолог сказал:

"Линию можно провести, однако надо сказать, что каждый год все-таки отличается от предыдущего. То есть на какой-то более-менее направленной линии наблюдаются определенные колебания. Но важно то, какова тенденция".

Сегодня тенденция такова, что температура в будущем будет продолжать расти, что приведет к значительным изменениям в растительном и животном мире. Например, в Карпатах теплеет, поэтому лесной покров постепенно поднимается выше, а площадь долин сокращается из-за неизменности высот гор. Что касается фауны, то за последние десять лет на юге Украины стал чаще встречаться розовый фламинго. Более того, в 2023 году одну из этих птиц даже удалось закольцевать на юге Одесской области. Еще одно изменение - распространение шакала, которого впервые зафиксировали 20 лет назад в Одесской области. Теперь это животное встречается почти на всей территории страны.

Фламинго в Украине

Напомним, в этом году розовые фламинго, которых также из-за внешнего вида называют "фениксами", в октябре покинули территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" (юг Одесской области) из-за похолодания и российских дронов, которые пугают птиц своим шумом.

В то же время на тот момент на водоемах национального парка еще было много кудрявых пеликанов, больших белых цапель, различных видов уток, куликов.

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