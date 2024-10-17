Вероятно, птицы уже в Румынии или Болгарии.

Розовые фламинго, которых также из-за внешнего вида называют "фениксами", покинули территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" (юг Одесской области) из-за похолодания и российских дронов, которые пугают птиц своим шумом.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев. Он отмечает, что сейчас стало прохладно, особенно ночью.

"К тому же, мощные шумы войны от дронов заставили фламинго улететь на юг. Обследование вчера многих лиманов в нацпарке показало, что птиц пока на Тузловских лиманах нет", - отметил ученый.

Он добавил, что на водоемах национального парка еще много кудрявых пеликанов, больших белых цапель, различных видов уток, куликов:

"Они (фламинго, - Ред.) вероятно уже в Румынии или Болгарии".

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Напомним, в 2024 году розовые фламинго, которые прилетели в нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области, столкнулись с проблемой - "фениксы" путешествовали по лиманам в поисках безопасного места для гнездования. Позже они начали гнездиться, всего на заповедных водоемах было примерно 1500 птиц.

В июле сообщалось, что фламинго из-за обстрелов российской армии оставляли "Тузловские лиманы" и летели ближе к Одессе, где искали комфортные участки. В частности, птиц видели на берегу реки Днестр и между населенными пунктами Маяки и Беляевка. По словам ученых, влияние войны было очень негативным для размножения птиц в этом году. "Фениксы" еще пострадали из-за того, что их гнезда во время "шумовых атак", которые происходят из-за обстрелов РФ, разрушили другие птицы - агрессивные чайки.

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